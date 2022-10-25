По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности
Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Это сделано для стабилизации энергосистемы.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что сознательное снижение потребления электроэнергии уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.
"Просим потребителей сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.д.)", - призвали в Укрэнерго.