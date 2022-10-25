По всей Украине ограничили поставки электроэнергии для промышленности

Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужденно применил графики ограничения электропотребления и мощности для промышленных потребителей во всех регионах Украины. Это сделано для стабилизации энергосистемы.

﻿Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго﻿.

"Принудительные ограничения потребителей электроэнергии - полностью контролируемая мера, позволяющая снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы" , - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что сознательное снижение потребления электроэнергии уменьшает риск перегрузки в сетях и ограничений потребителей.