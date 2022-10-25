Неудивительно, что Кремль пытается отвлечь внимание от своих неудач в Украине новой историей о якобы планах Киева взорвать радиоактивную «грязную бомбу». Скорее всего, это еще одна попытка сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной войны, цель которой, по словам Института изучения войны, мозгового центра, отслеживающего конфликт, заключается в «замедлении или приостановлении западной военной помощи Украины и, возможно, в ослаблении альянса НАТО». Такое мнение высказала редколлегия The Washington Post в издательской колонке, сообщает Зеркало недели.

Президент России Владимир Путин не ошибся, считая, что солидарность Запада с Украиной станет решающей; он не раз ошибался в оценке готовности друзей Киева держаться курса, несмотря на связанные с этим расходы. Однако, как, правильно заметил Путин, на этом монолитном фронте наметились трещины, включая признаки раскола внутри Республиканской партии по оказанию помощи США Украине, которая с начала войны в феврале составила 54 миллиарда долларов.

Рядовые избиратели Республиканской партии, вероятно, под влиянием месседжей бывшего президента Дональда Трампа и Такера Карлсона из Fox News, склоняются к мнению, что помощь США — это пустая трата денег, которые лучше израсходовать на внутренние проблемы.

Сентябрьский опрос Pew Research обнаружил, что значительное меньшинство республиканцев — 32% — считают, что Соединенные Штаты оказывают слишком много помощи по сравнению с 9% в марте. Неудивительно, что 57 членов Палаты представителей от Республиканской партии и 11 сенаторов от Республиканской партии в мае проголосовали против пакета помощи стоимостью 40 миллиардов долларов .

Поддержанные Трампом кандидаты-республиканцы в сенат в Аризоне, Неваде, Нью-Гэмпшире и Огайо пренебрежительно относились к помощи Украине так же, как и несколько кандидатов в Палату представителей. Республиканец Джо Кент, который баллотируется в Конгресс в исторически красном районе штата Вашингтон, написал в Twitter: «Никакой помощи Украине, если они не сидят за столом [переговоров]».

Если республиканцы действительно займут одну, или обе палаты Конгресса на промежуточных выборах, их руководство будет сдерживать изоляционистские настроения и сотрудничать с президентом Байденом, а также другими демократами по помощи Украине.

К сожалению, потенциальный спикер Палаты представителей Кевин Маккарти на прошлой неделе заявил, что в следующем году люди будут сидеть в рецессии, и они не собираются выписывать Украине пустой чек. Маккарти, голосовавший за законопроект Мэй, позже несколько изменил это замечание, отметив, что «следует убедиться, что мы делаем все, чтобы победить Россию».

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл выступил против Маккарти, призвав к увеличению помощи. К его чести, Макконнелл является сторонником решительного ответа США на российскую агрессию в Европе, которая основывается на лаконичном и точном обосновании того, что это инвестиция в жизненно важные интересы США: « Будущее безопасности и ядро стратегических интересов Америки будут сформированы результатом этой борьбы. Любой, кого беспокоит стоимость поддержки украинской победы, должен учитывать гораздо большую цену, если Украина проиграет».

Такие противоположные сигналы Республиканской партии – музыка для ушей Путина. По-своему вредным было и письмо от группы из 30 прогрессивных демократов Палаты представителей к Байдену, в котором президента призвали начать прямые переговоры о прекращении огня с Москвой.

Демократы, в отличие от критиков Байдена в Республиканской партии, заявили, что хотят «совместить» этот новый дипломатический толчок с продолжением помощи; в этом отношении инициатива отличается от позиции республиканцев.

Тем не менее, очень вероятно, что Россия будет иллюстрировать этим «письмом прогрессивных людей», содержащим предположение о том, что прекращение войны поможет снизить высокие цены на газ, доказательство слабой решительности США. Белый дом вежливо, но решительно отверг эту идею, как и полагалось. Сейчас не время колебаться, и это касается законодателей обеих партий.