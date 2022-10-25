В ОП допустили обмен Богуслаева на украинских пленных

В Офисе президента допустили обмен арестованного президента украинского предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на находящихся в российском плену украинских военных. Об этом в комментарии изданию Настоящее время заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Мы, если нужно, все сделаем для того, чтобы забрать реальных граждан Украины, не вот этих фиктивных ряженых, скажем так, красных директоров, а реальных граждан. Будем делать все что угодно. И эти субъекты могут попасть тоже в обменный список" , - отметил Подоляк.

Он привел пример обмена 215 украинских пленных на Виктора Медведчука. Однако Подоляк подчеркнул, что пока такого решения о возможном обмене нет.

"По Медведчуку, вы видите, использовали субъект: отдали, получили все данные, все показания, отдали - занимайтесь там своим Медведчуком. Забрали своих классных ребят. Я надеюсь, что мы будем использовать любую возможность, любых людей, особенно граждан России, для того чтобы забрать своих пацанов" , - добавил он.

Напомним, СБУ задержала Богуслаева по подозрению в государственной измене.