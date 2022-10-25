Чехия запретила въезд россиянам по туристическим и студенческим визам
В Чехии с 25 октября вступило в силу решение, согласно которому россияне с действующей шенгенской визой, выданной любым государством-членом Евросоюза, не могут въезжать на территорию страны, сообщает Европейская правда.
Чешское правительство приняло решение 12 октября по предложению Министерства иностранных дел.
По данным МИД, ежедневно через международный аэропорт в Чехию прибывают до 200 граждан России. Сейчас лицам, прибывающим на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны, то есть через международный аэропорт Чехии, с целью туризма, спорта или культуры, будет отказано во въезде.
Таким образом, Чехия присоединилась к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые в предыдущие недели закрыли свои границы для российских туристов в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.
Чехия стала первым государством-членом ЕС, которое приостановило выдачу виз для граждан России, на следующий день после вторжения в Украину, то есть 25 февраля.