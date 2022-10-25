Зеленский призвал создать "финансовый Рамштайн"

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины создать новый формат помощи Украины - "финансовый Рамштайн", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом он заявил на Международной экспертной конференции по вопросам восстановления, реконструкции и модернизации Украины в Берлине

Выступая по видеосвязи, Зеленский поблагодарил партнеров за оказанную поддержку нашему государству, но отметил, что она должна стать более системной.

"Я верю, что уже сейчас можно принять решение об учреждении финансового "Рамштайна" - по аналогии с уже функционирующим оборонным "Рамштайном" , - сказал он.

По его словам, речь идет о координационной платформе, которая объединит и направит усилия, для восстановления Украины.

Зеленский отметил, финансовая помощь - это один из столпов безопасности Украины наравне с оборонной поддержкой.

Президент напомнил, что Украина не получила ни цента на предложенный ею план оперативного восстановления Fast Recovery на сумму 17 млрд долларов.

Напомним, конференция, организованная канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, призвана решить, как продолжить восстановление Украины после войны, которая идет уже девятый месяц.

Украина заявляет, что устранение ущерба, нанесенного войной, которая унесла тысячи жизней и разрушила дома, больницы, школы и фабрики, обойдется в 750 млрд долларов. Всемирный банк оценивает затраты на реконструкцию в 349 млрд долларов.