ISW: Влияние Пригожина растет и может угрожать режиму в РФ

В России стремительно растет влияние «повара Путина» Евгения Пригожина. Так, что его военная структура в перспективе может угрожать режиму Путина. На это в своем отчете за 24 октября указывают аналитики американского Института исследования войны (ISW), сообщает Зеркало недели.

"Пригожин продолжает набирать власть и создает военную структуру, параллельную вооруженным силам России, которая может стать угрозой правлению Путина – по крайней мере, в информационном пространстве. Российские милблогеры сообщили, что Пригожин спонсирует формирование добровольческого батальона на базе Вагнера, завербованного российским военным преступником и бывшим офицером ФСБ Игорем Гиркиным" , - говорится в отчете ISW.

Военные блогеры отмечают, что структура ВС РФ долго не позволяла Гиркину сформировать свой собственный добровольческий батальон из-за отсутствия поставок и других бюрократических ограничений, тогда как Пригожин, по мнению ISW, может позволить себе роскошь управлять силами Вагнера без прямого контроля со стороны Министерства обороны (МО) России.

Эксперты института подчеркивают, что Пригожин занимает исключительно выгодную позицию в российской государственной структуре и информационном пространстве и позволяет ему расширять свой электорат в России быстрее, чем высшему военному командованию РФ. Он может свободно рекламировать себя и свои войска, критикуя кремлевских чиновников и русскую армию.

"Путин зависит от сил Вагнера в Бахмуте и, вероятно, пытается удобрить Пригожина, несмотря на то, что тот подрывает обычные российские войска. Пригожин, например, в одном из интервью саркастически заявил, что строит "линию Вагнера", чтобы "скрывающиеся за спинами Вагнера" вооруженные силы России чувствовали себя в безопасности" , – отмечают эксперты Института.

Несмотря на привилегированные права, Пригожин практически не несет ни за что ответственности, что делает его положение еще более выгодным. Он не руководит ни одной осью в Украине и не отвечает за бюрократическую работу.

Также ISW отмечает, что Пригожин предположительно дистанцировался от лидера Чечни Рамзана Кадырова после того, как их общая критика российского высшего военного командования привлекла большое внимание. Это может свидетельствовать о том, что Кадыров теряет влияние и авторитет и может опасаться потери контроля над Чеченской Республикой на фоне растущего неодобрения чеченской общественности его требований по поддержке войны Путина