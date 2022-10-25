Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании

Король Чарльз III официально назначил Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании, об этом сообщают иностранные СМИ.

Король принял Сунака в Букингемском дворце и попросил сформировать правительство.

Он остался единственным кандидатом на пост премьера Британии после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт, сняла свою кандидатуру с выборов.

Сунак стал третьим премьер-министром Великобритании в этом году после ушедшего в отставку в июле Бориса Джонсона и Лиз Трасс, которая стала премьер-министром страны с кратчайшим сроком службы после объявления о своей отставке в четверг.