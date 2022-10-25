Китай импортировал из РФ рекордные объемы газа и сталелитейного угля - Bloomberg

В сентябре Китай импортировал рекордные объемы российского сжиженного природного газа (СПГ) и сталелитейного угля. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Так, импорт коксующегося угля из РФ в сентябре вырос до 2,5 млн тонн с примерно 900 тысяч тонн в сентябре прошлого года и 1,9 млн тонн в августе.

Продажи СПГ выросли на треть по сравнению с прошлым годом – до 819 тыс тонн.

При этом в прошлом месяце импорт сырой нефти из РФ составил 7,5 млн тонн по сравнению с 8,3 млн тонн в августе и 6,1 млн тонн год назад, Саудовская Аравия при этом обогнала РФ как главный поставщик для Китая.

"Общий объем закупок российских энергоресурсов, включая нефтепродукты, в прошлом месяце замедлился до 7,5 миллиарда долларов с рекорда в 8,4 миллиарда долларов в августе, хотя эта цифра значительно превышает прошлогодние 4,7 миллиарда долларов.

Таким образом, за семь месяцев с начала полномасштабной войны в Украине общая сумма составляет более 51 миллиарда долларов. За тот же период 2021 года Китай закупил энергоносителей у России на 30 миллиардов долларов" , – пишет Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

Несмотря на то, что стоимость импорта была завышена глобальным скачком цен на энергоносители, вызванным войной, Китай все еще берет из России больше объемов, иногда по сниженным ставкам.

Москва, со своей стороны, должна найти место для экспорта, которого избегает большая часть остального мира как наказание за вторжение в Украину. 5 декабря должен вступить в силу пакет нефтяных санкций Европейского Союза.