Беженцам посоветовали не возвращаться в Украину до весны
Украинцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой к весне. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.
Министр отметила, что Россия перешла к террору гражданского населения, потому что не может воевать с армией и проигрывает на поле боя.
Также, как сказала Верещук, находящимся за рубежом украинцам лучше на зиму не возвращаться домой.
"Буду просить не возвращаться, нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат, вы видите, что делает Россия... Не надо этого делать. Если есть возможность - остаться, пока перезимовать за границей", - сообщила Верещук.