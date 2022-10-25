Беженцам посоветовали не возвращаться в Украину до весны

Украинцам, которые сейчас находятся за границей, не стоит возвращаться домой к весне. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона.

Министр отметила, что Россия перешла к террору гражданского населения, потому что не может воевать с армией и проигрывает на поле боя.

Также, как сказала Верещук, находящимся за рубежом украинцам лучше на зиму не возвращаться домой.