В РФ заявили, что готовы к переговорам

В Кремле заявляют, что готовы вести переговоры с различными странами о войне, но сама Украина отказывается от диалога. На нежелание Украины договариваться в очередной раз пожаловался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Мы готовы это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала на продолжение переговоров" , - так он прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона, попросившего Папу Римского поговорить с Путиным.

При этом Песков пожаловался на Украину.