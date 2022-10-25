В РФ заявили, что готовы к переговорам
В Кремле заявляют, что готовы вести переговоры с различными странами о войне, но сама Украина отказывается от диалога. На нежелание Украины договариваться в очередной раз пожаловался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.
"Мы готовы это все обсуждать и с американцами, и с французами, и с понтификом. Еще раз повторяю, Россия открыта для всех контактов. Но мы должны исходить из того, что Украина кодифицировала на продолжение переговоров", - так он прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона, попросившего Папу Римского поговорить с Путиным.
При этом Песков пожаловался на Украину.
"Но с другой стороны, в этом заявлении ничего не сказано о том, что кто-то должен позвонить президенту Зеленскому и разобраться с законодательной базой, которая отныне запрещает какие-либо переговоры с российской стороной. Если это все в русле действительно усилий в плане поиска возможных развязок, то это можно оценить положительно", - сказал он.