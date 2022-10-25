Германия предоставит Украине 20 млн евро на резервное оборудование

Германия выделит 20 миллионов евро на закупку резервного оборудования для Украины, которое поможет реагировать на террористические атаки России на критическую инфраструктуру, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что об этом предварительно договорились министр Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Штеффи Лемке и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, эту договоренность стороны финализуют в ближайшее время.

"В условиях, когда наша инфраструктура находится под постоянным террористическим прицелом, нам нужно по максимуму обеспечить Украину резервными мощностями, а украинцев – теплом, светом и водой.