В Саудовской Аравии начали строить зеркальный город площадью 120 кв. км

Компания Neom приступила к работе над проектом города Line, который многие считают спорным из-за его необычной концепции, сообщает Новое время.

Видео, снятое с воздуха саудовской компанией Ot Sky и опубликованное на YouTube, показывает, как идут работы по строительству города длиной 170 км. Этот проект неоднократно подвергался критике с тех пор, как был анонсирован этим летом.

Многим кажется довольно спорным решение покрыть фасады домов зеркальными панелями. Кроме того, сам по себе город будет расположен в пустыне на берегу моря, вдали от других поселений. Впрочем, авторы проекта уверяют, что он будет абсолютно автономным. Согласно их заявлениям, все необходимое для нормальной жизни будет расположено в пределах городской черты.

Также Neom уверяет, что в Line будет стабильный микроклимат и удобное планирование улиц, которое позволит добраться из одного конца города в другой всего за 20 минут.

Пока неизвестно, когда будет закончена эта эпохальная стройка. Однако понятно, что мегаполис, способный вместить несколько миллионов жителей, не вырастет в песках за пару месяцев. Исходя из осторожных прогнозов принца Мухаммеда бин Салмана, проект будет готов приблизительно в 2030 году.