Мэр: большая часть Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции
После обеда 25 октября большая часть Ровно осталась без света из-за аварии на подстанции, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил мэр Ровно Александр Третьяк в Telegram.
"Из-за аварийной ситуации на одной из подстанций в городе, к сожалению, большая часть Ровно осталась без электроснабжения. Энергетики работают над решением проблемы".
Городской голова добавил, что из-за этого соблюдение графиков отключений и подключений остается под вопросом.
Он призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации и максимально уменьшить потребление электричества.
Предыстория:
- 18 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября российские оккупанты разрушили 30% электростанций Украины.
- Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за вторжения России в Украину 90% ветровой и около 40-50% солнечной энергетики выведено из эксплуатации.