Зеленский поздравил Сунака с вступлением в должность премьер-министра Британии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность и пожелал преодолеть все возникшие вызовы перед страной, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.
"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании! Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром. Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство!" — написал он.
Напомним, во вторник, 25 октября, Риши Сунак официально стал премьером Великобритании после аудиенции у короля Чарльза ІІІ.