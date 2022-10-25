Зеленский поздравил Сунака с вступлением в должность премьер-министра Британии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность и пожелал преодолеть все возникшие вызовы перед страной, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

"Поздравляю Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании! Желаю успешно преодолеть все вызовы, которые сегодня предстали перед британским обществом и миром. Готов вместе и дальше укреплять украинско-британское стратегическое партнерство!" — написал он.

Вітаю @RishiSunak зі вступом на посаду Прем'єр-міністра ????????! Бажаю успішно подолати всі виклики, які сьогодні постали перед британським суспільством і світом. Готовий разом і надалі зміцнювати ????????-???????? стратегічне партнерство! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2022

Напомним, во вторник, 25 октября, Риши Сунак официально стал премьером Великобритании после аудиенции у короля Чарльза ІІІ.