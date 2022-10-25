Премьер Норвегии ожидает 70 тысяч украинских беженцев за два года
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что война в Украине привела к исторически большому потоку беженцев в стране, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщает NRK.
"Сейчас 34 000 искателей убежища прибыли в Норвегию в этом году, более 30 000 из них - из Украины", - сказал Стьоре в своем выступлении в парламенте.
Он добавил, что сценарии развития событий на ближайшее время являются неопределенными.
"Но сейчас мы должны планировать в целом 40 000 перемещенных лиц из Украины в этом, 2022 году, и мы оцениваем, что еще 30 000 могут прибыть в 2023 году. Кроме того, будут искатели убежища из других стран и транзитные беженцы", - сказал он.
По словам главы правительства, никогда раньше в Норвегии не оседало столько беженцев. В этом году было больше, чем за последние четыре года вместе взятые.
"Российская война меняет форму - терроризирует население Украины, чтобы ослабить его устойчивость после того, как столкнулось с сопротивлением на местах. А с другой стороны, есть давление, которое они сейчас оказывают на страны, поддерживающие Украину, через энергетические и другие комплексные угрозы. Это два измерения, которые мы должны понимать", - сказал он.