В результате обстрелов ТЭС ДТЭК погибли 3 работника, 7 были ранены
В результате террористических ракетных атак России по объектам энергетической инфраструктуры погибли 3 работника компании ДТЭК, а также 7 получили ранения, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире национального телемарафона.
"К сожалению, не только разрушения были последствиями этих обстрелов. У нас с конца сентября и до сегодняшнего дня трое погибших, семеро раненых работников. Это самая большая потеря - люди погибшие и пострадавшие", - сказал он.
Сахарук добавил, что российские энергетики консультируют военных по поводу выбора целей и подсказывают им, как именно нужно уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины.
Из-за террористических ракетных ударов России несколько ТЭС ДТЭК испытали настолько серьезные разрушения, что вынуждены были остановить работу.
Напомним, 10-22 октября Россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме.
Были разрушены электростанции и узловые подстанции. Энергетики в режиме 24/7 возобновляют электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетики поблагодарил президент Владимир Зеленский.