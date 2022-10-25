СМИ: Штайнмайер на Черниговщине полтора часа просидел в бомбоубежище
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Корюковку Черниговской области полтора часа сидел в бомбоубежище из-за воздушной тревоги, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает корреспондент немецкой радиостанции ARD.
"Федеральный президент Штайнмайер находится в Украине впервые с начала войны. Но его планам мешает воздушная тревога. На 1,5 часа ему приходится искать укрытие в бомбоубежище", — отметила она.
Пресс-секретарь Штайнмайера Серстин Гаммелин рассказала, что президент ФРГ пообщался с жительницами Корюковки, которые оказались с ним в одном укрытии.
"Мы сталкиваемся с этим почти каждый день", — рассказали женщины, признав, что часто игнорируют сигнал тревоги.
В прошлый раз визит Штайнмайера был запланирован на 20 октября, но был перенесен из соображений безопасности.
25 октября президент Германии прибыл в Украину.