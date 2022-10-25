СМИ: Штайнмайер на Черниговщине полтора часа просидел в бомбоубежище

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Корюковку Черниговской области полтора часа сидел в бомбоубежище из-за воздушной тревоги, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает корреспондент немецкой радиостанции ARD.

"Федеральный президент Штайнмайер находится в Украине впервые с начала войны. Но его планам мешает воздушная тревога. На 1,5 часа ему приходится искать укрытие в бомбоубежище" , — отметила она.

Bundespräsident Steinmeier ist das erste Mal seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Doch seine Pläne werden vom Luftalarm durchkreuzt. Für 1.5 Stunden muss er im Keller Schutz suchen.Trauriger Alltag für Millionen Menschen in diesem Land. pic.twitter.com/TIdvRyFzhw — Rebecca Barth (@barthreb) October 25, 2022

Пресс-секретарь Штайнмайера Серстин Гаммелин рассказала, что президент ФРГ пообщался с жительницами Корюковки, которые оказались с ним в одном укрытии.

"Мы сталкиваемся с этим почти каждый день" , — рассказали женщины, признав, что часто игнорируют сигнал тревоги.

В прошлый раз визит Штайнмайера был запланирован на 20 октября, но был перенесен из соображений безопасности.

25 октября президент Германии прибыл в Украину.