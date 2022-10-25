Андрющенко: оккупанты начали выдавать мариупольцам паспорта с пометкой ДНР

Российские оккупанты начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые «паспорта» выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его информации, в первую очередь «паспорта» будут выдаваться тем, кто работает на бюджетные учреждения.

«Правда, не без „черной метки“. Место регистрации — „ДНР“, Мариуполь». Ты как «русский», но не такой как россияне. Недочеловек", — подчеркнул Андрющенко.

По его данным, скорость обработки сверхнизкая. Вот почему, считает чиновник, процесс затянется на месяцы.