Bloomberg: в Европе появилось больше газа, чем она может использовать

Страны Европы накопили больше газа, чем им нужно, из-за резкого увеличения импорта сжиженного газа в сочетании с необычно теплой погодой, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Bloomberg.

Газовые хранилища почти заполнены еще до того, как европейцы успели поднять температуру в своих домах. Цены на газ также резко снизились и составляют менее трети своего летнего пика.

Риски еще впереди: многое зависит от погоды, и резкое похолодание быстро заставит Европу начать использование запасов. Правительства также обеспокоены угрозой новых диверсий на энергетических объектах, которые могут перевернуть рынок. Но в конце октября континент находится в лучшей форме, чем политики могли надеяться.

Мягкая погода пока помогает ограничить спрос, но европейские политики обеспокоены тем, что более низкие цены на газ - по сравнению с летним пиком - приведут к росту потребления, когда температура снизится.

"Ожидается, что избыток газа в Европе продлится как минимум до декабря. Маловероятно, что в ноябре Европа увидит длительное похолодание" , - сказал Джакомо Масато, ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia

По оценкам, сокращение спроса на газ в 2022 году оценивается примерно на 7-9%, "в основном за счет отключения крупных промышленных потребителей". Однако это не достигает целевого показателя ЕС в 15%.

По данным Gas Infrastructure Europe, усилия Европы по наращиванию запасов означают, что европейские хранилища заполнены на 93,6%, а в Германии - на 97,5%. Хотя это обеспечивает определенный комфорт для рынка, в Германии этого достаточно для удовлетворения спроса только на два месяца холодной погоды, поэтому Европе нужно будет продолжать привлекать грузы сжиженного газа.

Сейчас суда продолжают прибывать. Северо-Западная Европа планирует принять 82 LNG-танкера в этом месяце, что на 19% больше, чем в сентябре.