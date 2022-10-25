МВФ: Украине нужно до 4 млрд долларов в месяц, но потребности могут вырасти

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает ежемесячные потребности Украины на уровне от 3 до 4 млрд долларов в 2023 году. Однако они могут возрасти и до 5 млрд, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт МВФ.

В частности, как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, украинская сторона заслужила финансовую поддержку.

"Но нам также нужно планировать заранее. Потребности Украины в финансировании в 2023 году огромны… По нашим текущим оценкам, ежемесячные потребности в финансировании в 2023 году составят от 3 до 4 млрд долларов, что отражает суровую реальность большого бюджетного дефицита в контексте разрушительной войны" , - отметила она.

В то же время, если разрушение украинской инфраструктуры и экономической деятельности станет еще более масштабным, сумма может возрасти до 5 млрд долларов.

"Это финансирование предназначено для того, что мы классифицируем как "этап восстановления", во время которого экономика стабилизируется, и страна следует соответствующему пакету макроэкономической политики" , - сказала Георгиева и добавила, что эти цифры были согласованы с украинскими властями при подготовке государственного бюджета на 2023 год.

Напомним, ранее сообщалось о завершении работы миссии экспертов МВФ, следующие переговоры о новой программе для Украины пройдут в ноябре этого года.