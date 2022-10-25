Федоров: украинцы в "Дії" уже купили военных облигаций на 70 млн

Украинцы в "Дії" уже купили 70 тысяч военных облигаций – это почти 70 млн грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

По его словам, сейчас в приложении доступны облигации Херсон, Мелитополь, Горловка, Донецк, Севастополь и Мариуполь.

"Покупая военные облигации в действии, вы не платите комиссию за платеж, налог с полученного дохода и дополнительную комиссию продавцу. Помогаете поддержать экономику страны, а затем получаете до 16% гарантированной прибыли" , - написал Федоров.

Напомним:

С понедельника, 3 октября, военные облигации стало возможным приобрести на портале "Дія".

"Дія" не продает облигации сама. Партнеры покупают их у государства и продают через приложение. Пока партнерами являются Альфа-Банк, bond ua и Укргазбанк.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 25 октября, разместило военные облигации на сумму более 1,55 млрд грн в эквиваленте.