Координационный штаб: Украина вернула тела 25 павших защитников

Сегодня, 25 октября, состоялась операция по обмену телами погибших, во время которой Украина вернула тела 25 павших защитников, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Состоялась очередная операция по передаче тел погибших военных. Украина вернула еще 25 своих героев. Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко и ряду силовых структур Украины" , — сказано в сообщении.

Как сообщалось, 11 октября Украина вернула тела 62 павших защитников, в том числе из оккупированной Еленовки Донецкой области.