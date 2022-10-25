СМИ: в Молдове одобрили пакет мер по экономии электроэнергии

СМИ: в Молдове одобрили пакет мер по экономии электроэнергии

Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы утвердила меры экономии электроэнергии во время кризиса. Людей попросили не пользоваться лифтами в определенные часы, снизить температуру в помещениях, ограничить работу эскалаторов, сократить освещение в домах, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит публикация молдавского издания Newsmaker.

Сообщается, что жителям Молдовы рекомендовали не пользоваться лифтами с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00 из-за риска отключения электроэнергии. В частности, комиссия поручила администраторам жилых домов и других построек, у которых есть лифт, на входе повесить объявление с рекомендацией не пользоваться лифтом в часы пик.

В коммерческих и общественных домах температуру воздуха должны снизить до 19°C, а в нерабочее время - до 15°C.

Также рекомендуется на 30% сократить освещение внутри зданий, отключить фонтаны, витрины, декоративное освещение, рекламу и выключать эскалаторы с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Кроме того, предприятиям, использующим электрические печи, рекомендуется чаще пользоваться ими не в час пик. А компании водоснабжения и канализации будут регулировать режим работы насосов водохранилищ таким образом, чтобы минимизировать потребление электроэнергии с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00, полностью используя потенциал водохранилищ.

Напомним, что начиная с 24 октября Молдова столкнется с дефицитом электроэнергии. Одной из причин удары России по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Кроме того, власти Молдовы планируют приобрести системы противовоздушной обороны. Причиной этого называют пролет российских ракет над страной.

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