Эстония планирует ввести запрет на импорт нефти из России с 5 декабря

Правительство Эстонии планирует ввести запрет на импорт нефти из России с 5 декабря - это на два месяца раньше установленного санкциями Европейского Союза крайнего срока, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью Postimees заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Мы видели, что Евросоюз установил постепенный переходный период для введения санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов, который заканчивается в феврале следующего года. И видели, что благодаря географическому положению Эстонии - соседству с Россией и нашими портами - транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно скорее" , - подчеркнул министр.

"Учитывая тот факт, что Рийгикогу (парламент Эстонии) признал режим Путина террористическим, и война (в Украине) вошла в новую, более кровавую фазу, на прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принято и официальное постановление. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонию должен быть полностью остановлен" , - подтвердил он.

Согласно действующим ныне санкционным решениям Европейского Союза, полученные из нефти сырые масла, произведенные из битуминозных минералов, можно импортировать до 5 декабря, а другие нефтяные масла - до 5 февраля. Эти решения действуют в том случае, если предприниматели подписали договор до 4 июня, когда были утверждены соответствующие санкции.

Формально российская нефть не ввозится в Эстонию еще с лета, но эстонские СМИ выяснили, что согласно таможенным декларациям некоторые компании импортируют из России топливоподобные продукты и другие нефтепродукты на миллионы евро. Они смешивают соответствующие моторные топлива в Эстонии, чтобы скрыть происхождение нефтепродуктов.

Глава МИД Эстонии добавил, что решение о запрете импорта нефти из России правительство должно окончательно принять в четверг.

Как сообщалось, санкции Европейского Союза, направленные на экспорт российской нефти, могут начать сказываться уже сейчас, за шесть недель до того, как они должны были вступить в силу.