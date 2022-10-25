Бывший глава Нацбанка Шевченко находится в Европе

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск, находится в Европе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает его Facebook-страница.

По его словам, находясь на консульском учете в стране ЕС, он официально сообщил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении.

"Официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении мне помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос" , - заявил Шевченко.

Шевченко добавил, что объявление его в розыск при вышеизложенных обстоятельствах является лишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия. Также он добавил, что уверен в своей правоте.

Напомним, что вчера НАБУ объявило в розыск экс-главу Нацбанка Шевченко.

Согласно данным следствия, в 2014 году чиновники ввели схему вывода средств из банка из-за оплаты услуг псевдопосредникам прикрывая "привлечением средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий". В течение существования схемы госучреждение осуществило перечисление в адрес 52 псевдопосредников, потеряв более 206 млн гривен.

Напомним, что 4 октября Шевченко заявил о том, что он уходит с должности главы Нацбанка по собственному желанию. Причиной этого, как сообщил Шевченко, стали проблемы со здоровьем.