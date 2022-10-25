Штайнмайер: Германия передаст Украине две РСЗО MARS и четыре гаубицы

Германия скоро передаст Украине две системы MARS и четыре гаубицы. Об этом сообщил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время брифинга после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает Интерфакс-Украина.

"Скоро будут поставлены две системы MARS и четыре гаубицы" , — сказал он.

По словам Штайнмайера, Германия продолжит поставлять Украине системы ПВО. Во время брифинга он также сказал, что согласен с Зеленским и Украине «необходим справедливый мир».

Во время очередной встречи Рамштайн 12 октября в Минобороны Германии сообщили, что в ближайшие несколько недель Украина получит дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки PzH 2000.﻿

11 октября стало известно, что Германия передала ВСУ первую систему ПВО IRIS-T. Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия передаст Украине еще три ЗРК IRIS-T как можно быстрее. До этого глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт сообщала, что Берлин передаст Киеву еще три системы ПВО IRIS-T в следующем году.