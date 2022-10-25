Глава Чечни Кадыров раскритиковал российских мобилизованных

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российских мобилизованных, которые жалуются на плохое обеспечение и условия, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Кадырова.

"Сейчас мобилизованные записывают видео: этого не хватает, того не хватает, автомата не хватает, автомат старый, форма не та. Так, подождите, зато с той стороны у нашего врага есть хорошее оружие, хорошая форма одежды, все у них есть.

У них надо забрать, у них заберем. Мы не должны плакать, если мы нужны государству и президенту. Оставьте все свои недостатки себе".

Кадыров добавил, что у российской армии будут такие показатели, что "мало не покажется". Также он в очередной раз пригрозил, что целями являются Одесса, Киев, Харьков. Утром 25 октября Кадыров обвинил Вооруженные силы Украины в обстреле российских регионов и выразил недовольство "слабыми ответами" РФ.

Также 25 октября президента России Владимира Путина обеспокоило качество снаряжения мобилизованных в РФ.