В Днепре из-за падения обломков российской ракеты возник пожар на заправке
В Днепре из-за падения обломков российской ракеты возник пожар на автозаправке. Мэр города сообщил о минимум двух погибших, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, мэра города Бориса Филатова.
Прямая речь Тимошенко:
"Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня".
Прямая речь Филатова:
"Известно, что погибло минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, которая находится рядом с АЗС. Ждем информации от ВА (военной администрации - ред.)".
На Днепропетровщине воздушная тревога продолжалась час с 21:00 по 22:00.
В 22:15 Тимошенко сообщил, что пожар локализован на площади 300 м. кв.