В Днепре из-за падения обломков российской ракеты возник пожар на заправке

В Днепре из-за падения обломков российской ракеты возник пожар на автозаправке. Мэр города сообщил о минимум двух погибших, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение заместителя руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, мэра города Бориса Филатова.

Прямая речь Тимошенко:

"Днепр. Загорелась автозаправочная станция БРСМ. Российские террористы запускали свои ракеты по городу, но обломки снаряда упали на местную АЗС. Продолжается ликвидация огня".

Прямая речь Филатова:

"Известно, что погибло минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, которая находится рядом с АЗС. Ждем информации от ВА (военной администрации - ред.)".

На Днепропетровщине воздушная тревога продолжалась час с 21:00 по 22:00.

В 22:15 Тимошенко сообщил, что пожар локализован на площади 300 м. кв.