Байден: применение РФ ядерного оружия против Украины станет серьезной ошибкой

Российское военное и политическое руководство совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает The Hill.

"Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не уверен в том, что это операция под ложным флагом. Я не знаю. Но это было бы серьезной, серьезной ошибкой" , - заявил Байден.

Байден ранее неоднократно предостерегал Россию от использования любого типа ядерного оружия в войне против Украины, заявляя, что последствия будут катастрофическими, но не объясняя, как отреагируют Соединенные Штаты.

Первые вбросы о "грязной бомбе" начали появляться еще 23 октября - тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу позвонил по телефону коллегам из Франции и Германии и заявил, что Украина собирается использовать это оружие, а его разработка якобы уже находится на финальной стадии.

24 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине удалось "на взлете" сорвать спецоперацию РФ с вбросом о разработке "грязной бомбы" украинскими военными - в других странах не верят в слова РФ. В "Энергоатоме" объяснили, что означают обвинения России в создании "грязной бомбы".