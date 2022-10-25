Зеленский провел телефонный разговор с новым премьером Британии Сунаком

Президент Владимир Зеленский во вторник, 25 октября, провел переговоры с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает Новое время.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что пригласил Сунака в Украину.

"Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться. Украина и Британия достигли самых лучших отношений по состоянию на сейчас, но потенциал для увеличения нашего сотрудничества и большей пользы нашим обществам еще есть" , — отметил Зеленский.

Риши Сунак 25 октября был официально назначен премьер-министром Великобритании. Он стал самым молодым главой британского правительства и первым премьером азиатского происхождения. Сунак остался единственным кандидатом с высоким уровнем поддержки после того, как его соперница, глава Палаты общин Пенни Мордонт объявила, что выходит из гонки.

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке после 45 дней на посту премьера Британии.