Цены на яйца уже достигли максимума: когда они начнут дешеветь

Подорожание яиц в последние месяцы привело к тому, что цены выросли до максимального для Украины уровня. Но значительного удешевления можно ожидать только весной, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Текущую цену можно считать максимальной. Дальше будет стабилизация и даже возможное частичное снижение" , - сказала Литвин.

По ее словам, на это будут влиять два фактора:

Дальнейшему росту цен будет мешать низкая покупательная способность украинцев. Люди будут уменьшать потребление яиц;

Будет восстановлена технологическая цепочка выращивания птицы. В начале войны некоторые предприятия в условиях неопределенности частично приостановили инкубационные процессы по выращиванию молодой птицы. Из-за этого поголовье кур-несушек временно сократилось и объемы производства уменьшились.

"Таким образом, с одной стороны будет уменьшаться спрос, а с другой - увеличиваться предложение. Это и приведет минимум к стабилизации цены, а также потенциальному снижению текущих цен на яйца на 10%" , - отметила Литвин.

По ее словам, значительное удешевление продукта ожидается в период возобновления сезона яйценоскости кур в домохозяйствах с приходом тепла весной.

Литвин также сообщила, что в последние периоды не наблюдалось роста экспорта яиц из Украины.

"Он оставался на низком уровне во время войны и не мог повлиять на рост цены" , - рассказала аналитик УКАБ.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2022 года больше всего в Украине подорожали яйца (на 23,0%), сало и свинина, в то же время сильно подешевели овощи.