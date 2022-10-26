Генштаб: Россия ищет дополнительные источники пополнения боевых потерь

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Терновая

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ﻿.

"За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и до 30 авиационных ударов, совершил более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня" , — отметили в ведомстве.

Вражеских ударов претерпели районы более 40 населенных пунктов. Среди них — город Днепр и область, Приколотное Харьковской области и Большая Александровка Херсонской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и применения ударных БПЛА с территории Беларуси.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Стариковое, Середина-Буда, Басовка, Николаевка, Рыжевка. Также задействовал ударные БПЛА;

на Слобожанском направлении – с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольховатка, Бударки, Шевченково, Стрелка и Двухлетняя;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Иванград, Клещиевка, Курдюмовка, Майорск и Одрадовка;

на Авдеевском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополь и Полтавка.

На Южнобужском направлении огневого поражения претерпели районы более 15 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Для ведения воздушной разведки враг совершил до 20 вылетов БпЛА разных типов.

Как сообщает Генштаб, в РФ осуществляется поиск дополнительных источников пополнения боевых потерь. Так, продолжается работа с уволенными из-за ранений военнослужащими, им предлагают пройти переобучение на учетные специальности, связанные с меньшим объемом физической нагрузки.

По информации ведомства, в результате точечных ударов артиллерии Сил обороны, в населенном пункте Новоивановка Луганской области уничтожен склад боеприпасов и более 10 "кадыровцев". В населенном пункте Сватово также уничтожены до 10 оккупантов и около 5 грузовых автомобилей с боекомплектом.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 21 удар. Подтверждено поражение 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 5 вражеских БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, радиолокационную станцию и другие важные военные объекты оккупантов.