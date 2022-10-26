Маск планирует закрыть сделку с Twitter в пятницу — Bloomberg

CEO Tesla Илон Маск пообещал кредиторам завершить приобретение Twitter за $44 млрд до пятницы, сообщает Новое время.

Об этом миллиардер заявил во время видеоконференции с банкирами, которые помогают финансировать сделку.

По данным источников Bloomberg, банки, которые предоставляют $13 млрд финансирования, завершили составление окончательного кредитного соглашения. Сейчас они находятся в процессе подписания документации. Это один из последних шагов перед фактической отправкой средств Маску.

Наличные, как ожидается, будут храниться на депозитном счете в четверг, отмечает агентство.

В июле Илон Маск заявил, что прекращает свое соглашение с Twitter. Суд Twitter против Маска из-за отказа бизнесмена купить соцсеть за $44 млрд был назначен на 17−21 октября.

За две недели до начала слушаний Маск заявил, что готов купить Twitter за $44 млрд.

У Маска есть время до 28 октября, чтобы закрыть сделку с Twitter. Если к тому времени сделка не будет заключена, дата судебного разбирательства будет назначена на ноябрь.