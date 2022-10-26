Генштаб: Число потерь среди российских военных приближается к 69 тыс.

Генштаб: Число потерь среди российских военных приближается к 69 тыс.
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 26.10 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 68 900 (+480) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2628 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5351 (+30) ед,
  • артиллерийских систем – 1686 (+12) ед,
  • РСЗО – 379 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 192 (+2) ед,
  • самолетов – 271 (+0) ед,
  • вертолетов – 248 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1379 (+7),
  • крылатых ракет ‒ 350 (+0),
  • кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4076 (+22) ед,
  • специальной техники – 149 (+0).

Данные уточняются.

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