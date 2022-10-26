Генштаб: Число потерь среди российских военных приближается к 69 тыс.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника с 24.02 по 26.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 68 900 (+480) человек ликвидировано,

танков ‒ 2628 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5351 (+30) ед,

артиллерийских систем – 1686 (+12) ед,

РСЗО – 379 (+2) ед,

средств ПВО ‒ 192 (+2) ед,

самолетов – 271 (+0) ед,

вертолетов – 248 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1379 (+7),

крылатых ракет ‒ 350 (+0),

кораблей /катеров ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4076 (+22) ед,

специальной техники – 149 (+0).

Данные уточняются.