В Минобороны объяснили, почему наступление ВСУ в Херсонской области замедлилось

Министр обороны Алексей Резников заявил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области, сообщает Новое время.

В интервью Fox News Резников отметил, что несмотря на это, украинские силы продвигаются вперед и освобождают оккупированные территории.

"На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия — я имею в виду дожди… Нас это немного замедлило, но мы используем тактику освобождения наших сел шаг за шагом и километр за километром. И мы продолжим это делать" , — сказал он.

По данным оперативного командования Юг, Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек.