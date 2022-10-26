Разведка Британии: В России набирает обороты антивоенное движение

Губернатор Белгородской области сообщил, что 24 октября взрывное устройство повредило железную дорогу возле села Новозыбково, примерно в 15 км от российско-белорусской границы. Как отмечают в разведке министерства обороны Великобритании, линия является основным железнодорожным сообщением между Россией и южной Белоруссией, сообщает Зеркало недели.

Ответственность за инцидент взяла на себя российская антивоенная группа "Стоп вагоны" (STW). Это, по крайней мере, шестой инцидент диверсии на инфраструктуре российской железной дороги, за который STW заявила о себе с июня.

«Это часть более широкой тенденции диссидентских нападений на железные дороги как в России, так и в Беларуси. Российские власти ранее ограничивали присутствие STW в Интернете» , - считают британские аналитики.

Для развертывания сил в Украине российские военные в первую очередь полагаются на железнодорожный транспорт, но с сетью протяженностью более 33 000 км, в основном через изолированные территории, систему чрезвычайно сложно защитить от физических угроз.

"Российское руководство будет еще больше озабочено тем, что даже небольшая группа граждан достаточна для противодействия конфликту, чтобы прибегнуть к физическому саботажу" , - добавляют в британской разведке.