Defnews: Первые комплексы NASAMS вскоре развернут в Украине

Издание Defense News сообщает, что производитель Raytheon Technologies передал правительству США две системы противовоздушной обороны NASAMS, вскоре их развернут в Украине, сообщает Украинская правда.

"Мы только что поставили две системы NASAMS. Две из них мы передали правительству несколько недель назад. Они (вскоре - ред. Defnews) будут установлены в Украине" , - заявил исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Хейс в эфире CNBS.

Это система противовоздушной обороны малой дальности, она может стрелять (усовершенствованной ракетой средней дальности AIM-120 "Воздух-воздух" - ред. Defnews) и сбивать все в небе – от беспилотников до баллистических ракет и истребителей".

Издание отмечает, что NASAMS обеспечит защиту от российских атак на средней и дальней дистанции. До этого Хейс сообщил, что спрос на NASAMS растет с момента вторжения России в Украину.