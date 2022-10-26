Зеленский внес изменения в состав СНБО

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Деловая столица.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, Зеленский ввел в состав СНБО главу Национального банка Украины Андрея Пышного.

"…Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Пышного Андрея Григорьевича — главу Национального банка Украины (по согласию)" , — говорится в указе №736/2022.

Также из состава СНБО выведен бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях Кириллу Шевченко. Речь идет о периоде его руководства "Укргазбанком".

Позже НАБУ объявило Шевченко в розыск.