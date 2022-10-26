ISW: Кремль ищет религиозный подтекст для войны в Украине
В России объявили новый повод для продолжения военных действий в Украине, борьбу с «фанатиками», стремящимися отказаться от ценностей русской православной церкви, ислама и иудаизма, так называемая «полная десатанизация» страны, сообщает Зеркало недели.
По мнению аналитиков Института исследования войны (ISW), в поисках новой религиозной концепции, понятной представителям различных конфессий, российское руководство пытается решить проблемы инакомыслия среди групп религиозных меньшинств в Вооруженных силах РФ.
Объявленная «частичная мобилизация» в России в значительной степени опирается на нацменьшинства, что иногда приводит к трагическим случаям, таким как на полигоне в Белгородской области. Вероятно поэтому, российские чиновники все чаще пытаются увязать войну РФ в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 25 октября заявил о том, что война в Украине теперь является джихадом против украинского сатанизма. Подобными высказываниями отметился и помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов.
«Эти заявления могут свидетельствовать о желании отвлечь внимание от инакомыслия среди групп религиозных меньшинств в российских Вооруженных силах. Как ранее сообщалось, конфликты между военнослужащими-мусульманами и немусульманами вызвали всплески насилия в рядах российской армии», - говорится в отчете ISW.