ISW: Кремль ищет религиозный подтекст для войны в Украине

В России объявили новый повод для продолжения военных действий в Украине, борьбу с «фанатиками», стремящимися отказаться от ценностей русской православной церкви, ислама и иудаизма, так называемая «полная десатанизация» страны, сообщает Зеркало недели.

По мнению аналитиков Института исследования войны (ISW), в поисках новой религиозной концепции, понятной представителям различных конфессий, российское руководство пытается решить проблемы инакомыслия среди групп религиозных меньшинств в Вооруженных силах РФ.

Объявленная «частичная мобилизация» в России в значительной степени опирается на нацменьшинства, что иногда приводит к трагическим случаям, таким как на полигоне в Белгородской области. Вероятно поэтому, российские чиновники все чаще пытаются увязать войну РФ в Украине с религиозными концепциями, якобы доступными как для христиан, так и для мусульман.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров 25 октября заявил о том, что война в Украине теперь является джихадом против украинского сатанизма. Подобными высказываниями отметился и помощник секретаря Совбеза России Алексей Павлов.