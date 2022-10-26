Резников: ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне

ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне, поэтому оккупанты не смогут покинуть город, как это произошло в Изюме Харьковской области. Об этом в интервью американскому изданию Fox News рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Корреспондент.

Резников считает, что оккупантам опасно для жизни оставаться в Херсоне и вести уличные бои с ВСУ, но путей отступления у них не будет.

“Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты на реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию. И для них рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как сделали это в Изюме” , - отметил министр.

Также он сообщал, что война в Украине сейчас на третьем этапе - постепенном освобождении оккупированных территорий. На первом этапе заданием было остановить российскую армию, на втором - стабилизировать ситуацию вдоль всей линии фронта, что и было сделано. Продолжается третий этап - освобождение захваченных городов и сел.

Кроме того, по словам Резникова, ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область, но процесс замедлился в связи с погодными условиями.