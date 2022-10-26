ОГП: с начала полномасштабной войны в Украине погибли 430 детей

По состоянию на утро 26 октября более 1252 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальной информации 430 детей погибли и более 822 получили ранения разной степени тяжести. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 419, Харьковской – 260, Киевской – 116, Николаевской – 77, Запорожской – 70, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 58, Днепропетровской – 31.

В понедельник, 24 октября, в результате обстрела врагом гражданского автомобиля на территории Херсонской области была ранена 5-летняя девочка.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2677 учебных заведений, 331 из них разрушены полностью.