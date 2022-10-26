Рекордный дефицит Бюджета-2023: Минфин ждёт помощи от Запада

Украина нуждается в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита госбюджета в следующем году. Министр финансов Сергей Марченко сказал об этом во время визита в Германию в рамках германо-украинского экономического форума, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Дефицит государственного бюджета в 2023 году прогнозируется на уровне 38 млрд долларов. Я постоянно веду переговоры с коллегами из разных стран-партнеров, министрами финансов о предоставлении Украине внешнего финансирования для обеспечения первоочередных расходов государственного бюджета" , - отметил Марченко.

Министр финансов также подчеркнул, что в этих сложных условиях полномасштабной агрессии РФ против Украины крайне необходимо сохранить экономическую устойчивость Украины.

Ранее новый глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что общая потребность в финансировании в 2023 году составит 38 млрд долларов. Он отметил, что его привлечение - это общее дело для всех правительственных организаций.