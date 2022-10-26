В 2022 году на соцвыплаты из бюджета направлено 305 млрд – Минфин

За период с января по сентябрь 2022 года на социальные выплаты из госбюджета направлено 304,9 млрд грн, в том числе в сентябре – 34,1 млрд гривен.﻿ Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Так, 46,8 млрд грн было направлено на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, из них в сентябре – 5,5 млрд грн.

35,8 млрд грн – для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, из них в сентябре – 5,7 млрд грн.

25,4 млрд грн – на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в сентябре – 1,5 млрд грн.

166 млрд грн – Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, из них в сентябре – 21,4 млрд грн.

30,9 млрд грн направили на поддержку, что обеспечило получение помощи в полном объеме всем получателям, которые подали заявку на получение такой помощи.

"Социальная поддержка людей не менее важна, чем военная. Поэтому Министерство финансов, несмотря на военное положение, прилагает максимум усилий для своевременной выплаты пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ведь так граждане чувствуют поддержку государства и понимают, что не остаются наедине со своими проблемами.