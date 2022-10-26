В 2022 году на соцвыплаты из бюджета направлено 305 млрд – Минфин

В 2022 году на соцвыплаты из бюджета направлено 305 млрд – Минфин
Фото: Facebook

За период с января по сентябрь 2022 года на социальные выплаты из госбюджета направлено 304,9 млрд грн, в том числе в сентябре – 34,1 млрд гривен.﻿ Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Так, 46,8 млрд грн было направлено на выплату государственных социальных пособий, в том числе семьям с детьми, из них в сентябре – 5,5 млрд грн.

35,8 млрд грн – для предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, из них в сентябре – 5,7 млрд грн.

25,4 млрд грн – на предоставление льгот и субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, из них в сентябре – 1,5 млрд грн.

166 млрд грн – Пенсионному фонду на выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, из них в сентябре – 21,4 млрд грн.

30,9 млрд грн направили на поддержку, что обеспечило получение помощи в полном объеме всем получателям, которые подали заявку на получение такой помощи.

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"Социальная поддержка людей не менее важна, чем военная. Поэтому Министерство финансов, несмотря на военное положение, прилагает максимум усилий для своевременной выплаты пенсий, доплат, надбавок и пособий. Ведь так граждане чувствуют поддержку государства и понимают, что не остаются наедине со своими проблемами.
Ожидаем, что после нашей победы и с учетом возможностей государственного бюджета мы сможем усилить поддержку тем социальным категориям, которые действительно в этом нуждаются", - заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

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