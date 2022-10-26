В Украине второй день подряд отключение света

Диспетчерский центр Укрэнерго в среду, 26 октября, второй день подряд применил графики ограничения для промышленных и других потребителей по всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Для поддержки стабилизационной работы энергосистемы Диспетчерского центра Укрэнерго предоставило операторам распределительных сетей (облэнерго) объем, на который следует ограничить потребление всех категорий потребителей электроэнергии в Северном, Центральном, Юго-Западном, Западном, Днепровском и Южном регионах Украины" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами россиян.

"Такие меры позволяют энергетикам как можно скорее восстановить поврежденные энергообъекты и обеспечивать энергопитанием всех потребителей" , - добавили в компании.

Потребителей просят бережно подходить к потреблению электроэнергии.