Foreign Policy: РФ вербует афганских коммандос на войну в Украине

В связи с масштабными потерями РФ в Украине кремлевский режим решил завербовать бывших афганских коммандос, сбежавших из страны после захвата там власти террористами Талибана, сообщает Foreign Policy со ссылкой на собственные источники, сообщает Новое время.

Согласно имеющимся данным, Москва надеется, что обученная США легкая пехота поможет изменить ситуацию на поле боя в пользу российских оккупационных сил.

Речь идет в первую очередь об офицерах считавшегося «элитным» Корпуса коммандос Национальной армии Афганистана.

В то же время, несмотря на то, что США потратили на подготовку сил безопасности Афганистана около $90 млрд, их бойцы во время наступления боевиков Талибана в 2021 году сдавали свои позиции практически без боя, стремясь как можно скорее сбежать в Пакистан.

В связи с этим эффективность такого спецназа против ВСУ вызывает сомнения.

Как рассказали некоторые из бывших афганских коммандос, вербовка, за которой, вероятно, стоит скандальная российская ЧВК Вагнера, происходит через WhatsApp и Signal.

Кроме того, по словам одного из них, этим занимаются также и иранские военные, у которых в Тегеране для этих целей есть специальное бюро.

В то же время собеседник отмечает, что бывшие коммандос не горят желанием воевать за РФ, однако после захвата власти в Афганистане талибами они оказались в довольно сложном положении.