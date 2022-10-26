В Украине в безопасные регионы уже переехало 761 предприятие

По программе релокации в более безопасные регионы перемещено 761 предприятие. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная в эфире национального телемарафона.

Из них уже возобновили работу на новом месте – 80%.

Еще для 274 предприятий сейчас производится поиск подходящей локации или способа транспортировки.

Больше всего предприятий переехало во Львовскую (30% релокированных предприятий), Закарпатскую (17%), Черновицкую (11%), Ивано-Франковскую (8%), Хмельницкую (7%) и Тернопольскую (7%) области.