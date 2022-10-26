Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 26 октября, проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают росСМИ.

"Во второй половине дня президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами нашего Совбеза", — отметил он.

Напомним, в прошлій раз Путин на заседании Совбеза РФ объявил﻿ о решении ввести военное положение в аннексированных Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях Украины.

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