Штайнмайер после поездки в Украину: Все гораздо страшнее

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после своей поездки в Украину заявил, что "каждый сострадательный человек хочет, чтобы боевые действия прекратились", сообщает Новое время.

"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии" , — приводит слова немецкого президента Tagesschau.

В ходе поездки в Черниговскую область Штайнмайера застала воздушная тревога и он прошел в укрытие, где он пообщался с местными жителями. По словам президента, его шокировали рассказы людей о пережитой оккупации.

Он также отметил, что "мир должен быть справедливым".

"Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на том этапе" , — добавил Штайнмайер.

Вчера, 25 октября Штайнмайер прибыл в Украину впервые с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ.