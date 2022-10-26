Штайнмайер после поездки в Украину: Все гораздо страшнее
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер после своей поездки в Украину заявил, что "каждый сострадательный человек хочет, чтобы боевые действия прекратились", сообщает Новое время.
"Все гораздо страшнее, чем мы себе представляем в Германии", — приводит слова немецкого президента Tagesschau.
В ходе поездки в Черниговскую область Штайнмайера застала воздушная тревога и он прошел в укрытие, где он пообщался с местными жителями. По словам президента, его шокировали рассказы людей о пережитой оккупации.
Он также отметил, что "мир должен быть справедливым".
"Это означает, что суверенитет, независимость и территориальная целостность Украины должны быть сохранены. Сейчас мы не на том этапе", — добавил Штайнмайер.
Вчера, 25 октября Штайнмайер прибыл в Украину впервые с начала полномасштабной войны, которую развязала РФ.