Путин заявил о "грязной бомбе Украины"
Российское руководство не перестает распространять истории о якобы планах Киева использовать "грязную бомбу" – 26 октября об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин, сообщает Украинская правда.
Об этом он сказал на видеовстрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ
"Оставляют без внимания заявления Киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны Киевских властей об этом. Нет – все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую "грязную бомбу"", - сказал Путин.
Президент России напомнил уже немного забытые заявления о том, что "США украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов" и заявил, что Украину продолжают "накачивать тяжелым вооружением".
В это же время, по словам Путина, в Украине якобы формируется "черный рынок оружия", и якобы даже есть "риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия".
Путин также начал пугать присутствующих на заседании тем, что якобы "расползание иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ".