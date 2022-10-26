Путин заявил о "грязной бомбе Украины"

Российское руководство не перестает распространять истории о якобы планах Киева использовать "грязную бомбу" – 26 октября об этом заявил президент страны-агрессора Владимир Путин, сообщает Украинская правда.

Об этом он сказал на видеовстрече с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ

"Оставляют без внимания заявления Киевского режима заполучить ядерное оружие. Ведь сказано было публично со стороны Киевских властей об этом. Нет – все помалкивают. Известно и о планах использовать для провокации так называемую "грязную бомбу"" , - сказал Путин. ﻿

Путін теж поніс у маси маячню про "брудну бомбу Києва" - на цей раз переказав главам спецслужб СНД. Відео з Telegram-каналу "Вы слушали маяк" pic.twitter.com/wkHoe2tiEr — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 26, 2022

Президент России напомнил уже немного забытые заявления о том, что "США украинскую территорию превратили в полигон для биологических экспериментов" и заявил, что Украину продолжают "накачивать тяжелым вооружением".

В это же время, по словам Путина, в Украине якобы формируется "черный рынок оружия", и якобы даже есть "риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов, высокоточных образцов оружия".

Путин также начал пугать присутствующих на заседании тем, что якобы "расползание иностранных наемников с боевым опытом представляет угрозу для стран СНГ".