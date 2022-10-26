Правительство Германии одобрило план легализации каннабиса

Правительство ФРГ в среду, 26 октября, поддержало план легализации каннабиса в стране, хотя остается непонятным, будет ли этот план принят на европейском уровне, сообщает Deutsche Welle.

План, представленный министром здравоохранения Германии Карлом Лаутербахом, предусматривает, что каннабис и его активное вещество тетрагидроканабинол (ТГК) больше не будут классифицироваться как наркотики.

Покупка и хранение до 30 г марихуаны для личного рекреационного потребления не будут наказываться. Ее выращивание будет разрешено в ограниченном объеме. На одного взрослого человека планируют разрешить выращивание трех растений. Также предполагается продажа каннабиса в лицензированных специализированных магазинах и, возможно, в аптеках, однако реклама соответствующих продуктов будет запрещена.

До четырех миллионов немцев употребляют марихуану.

На заседание правительства Лаутербах должен был представить опрос, согласно которому около четырех миллионов взрослых в Германии используют марихуану. Данные свидетельствуют о существовании огромного черного рынка и организованной преступности, задействованной в торговле.

В коалиционном соглашении Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Зеленых" и Свободная демократическая партия (СДП) согласились ввести "контролируемое распространение каннабиса для взрослых для потребления через лицензированные магазины".

Легализация может столкнуться с ограничениями ЕС

Правила Европейского Союза по обращению с каннабисом могут помешать его легализации в Германии, ведь международно-правовая база предлагает "ограниченные возможности для реализации проекта коалиции", говорится в утвержденном правительством плане.

То есть соответствующий законопроект предварительно должен быть оценен ЕС и может быть рассмотрен парламентом ФРГ только если не получит правовых возражений со стороны Евросоюза. Ожидается, что коалиция представит законопроект в конце этого или начале следующего года, но его финальная редакция будет зависеть от оценки ЕС.